السودان.. هل من حل في الأفق؟

بعد أمس

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في السودان، مشهد ضبابي، اتفاقات هدنة هشة واحدة تلو الأخرى، كر وفر ووضع إنساني يزداد تفاقما، بعد دخول المواجهة العسكرية بين قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثالث.

أما مصير الحرب فلا يحسمه بالضرورة المتحاربون في ظل الارتباطات الإقليمية والدولية لطرفي النزاع وتزايد الضغوط الخارجية.

فمن أين سيأتي الحل للأزمة السودانية؟ وما هي الحلول الممكنة؟ وأي مستقبل للتسوية السياسية بعد الحرب؟

الإعلامية آمال العريسي وضيفها الدكتور صلاح الدين الزين الخبير في الشأن السوداني يستشرفان مستقبل الصراع في السودان وسبل الخروج من الأزمة.