ما هي أولويات أردوغان في ولايته الجديدة؟

إلى أين تتجه تركيا في ظل التغيرات المتسارعة على النظام الدولي؟

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الزلزال، التضخم، اللاجئون، ملفات معقدة ربما لو واجهها أي مرشح في انتخابات لخسر، لكن الشعب التركي انتخب الرئيس رجب طيب أردوغان مجدداً، فكيف نجح أردوغان؟

وعلى الجانب الأخر، فاز أردوغان في إطار نظام ديمقراطي، لا مجال للتشكيك به، بل إن البعض يرى أن تركيا في انتخابات الرئاسة الأخيرة قدمت الديمقراطية الأفضل في هذا القرن.

لكن تحديات كبيرة تواجه هذه الديمقراطية في ظل عالم متغير، ونظام دولي يجنح لتحالفات جديدة، فهل تنزاح تركيا للشرق، أم تعاود الكرة للتحالف مع الغرب؟ وما الجديد في الجولة الثانية من انتخابات تركيا؟ وماذا تحمل ولاية أردوغان الجديدة لتركيا والمنطقة؟

تستضيف الإعلامية آمال العريسي في حلقة جديدة من بعد أمس الباحث في الشأن التركي عامر سليمان من اسطنبول.