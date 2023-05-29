ماذا بعد فوز أردوغان؟

هل تتمكن إدارة أردوغان المقبلة من معالجة أزمة العنصرية ضد اللاجئين؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



حسم الناخبون في تركيا خيارهم، وجددوا ثقتهم بالرئيس رجب طيب أردوغان، فبعد سباق ماراثوني، نجحت المعارضة بدفع الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية، لكن أردوغان تفوق أخيراً على غريمه، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، الذي سانده طيف سياسي غير قليل.

فكيف يمكن فهم سلوك الناخبين الأتراك في الجولة الثانية من الانتخابات التركية؟ وما هو سر نجاح أردوغان؟ ولماذا فشلت المعارضة بإدارة المعركة الديمقراطية؟

تلك الأسئلة وغيرها تطرحها روعة أوجيه في حلقة جديدة من "بعد امس"، على الصحفي والكاتب التركي، محمد شيخ يوسف. استمع للقصة كاملة..