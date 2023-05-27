هل تحول المعارضة التركية الانتخابات لاستفتاء عنصري؟

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أجواء مختلفة تعيشها تركيا منذ نهاية الجولة الأولى للانتخابات في 14 مايو. لم يعد هنالك الكثير من الكلام حول الاقتصاد والسياسات الخارجية والدفاعية.

بات "السوريون" واللاجئون عموماً هم المحور. ولكن هل هذه ظاهرة مصطنعة من قبل السياسيين؟ أم انعكاس لتفاعلات حقيقية في الشارع التركي؟ هل تحولت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى استفتاء على مستقبل اللاجئين؟ أم أن كل الأطراف في البلاد مجمعة على ضرورة تنظيم هذا الملف؟ وكيف يبدو مستقبل السوريين في تركيا في ضوء هذه التحولات؟

تلك الأسئلة وغيرها تطرحها روعة أوجيه، في حلقة جديدة من "بعد امس"، على مراسل الجزيرة في إسطنبول، عمر الحاج. استمع للقصة كاملة..