نادي باريس.. مصيدة الدول المتعثرة

ما هي مخاطر لجوء الدول المتعثرة لنادي باريس؟

بعد أمس

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تخيل مباراة لكرة القدم تجري بين فريق قوي يهاجم بشراسة فيما يكتفي الفريق المنافس بالدفاع. أما الحكم، فقراراته تبدو في اتجاه واحد لصالح الفريق صاحب النفوذ ولا أمل للمنافسين الضعفاء في العودة للفار.

هذا المشهد الكروي، هو نفسه حال نادي باريس الدولي للديون الحكومية، حين تطلب منه دولة متعثرة إنقاذ اقتصادها المتدهور، فيمطرها بشروطه وإملاءاته.

فما قصة نادي باريس؟ وكيف يعمل؟ ولماذا تلجأ إليه الدول المدينة؟ ولماذا لا يكون للعرب نادٍ خاص بهم؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها الإعلامية آمال العريسي مع ضيفها الأستاذ محمد أفزاز رئيس قسم الاقتصاد بالجزيرة نت.