إفريقيا.. نحو التحرر من جديد

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من مالي إلى بوركينافاسو، ومن النيجر إلى الكونغو الديمقراطية، موجة رفض شعبي متصاعدة تواكب مواقف حكومية غير مسبوقة ضد باريس.

فرنسا أصبحت قوة غير مرحب بها في القارة السمراء بعدما كانت الآمر الناهي في أغلب بلدانها.

فما الذي تغير في المجتمعات الإفريقية؟ وهل تعيش إفريقيا موجة تحرر جديدة؟ وما مستقبل النفوذ الفرنسي في القارة السمراء؟

في حلقة مشوقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الدكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة "الجزائر ثلاثة" و يقدمان قراءة في التحولات السياسية والاجتماعية في إفريقيا.