هل يتآكل الردع الإسرائيلي؟

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انتهت الجولة في وقت أطول مما خطط له الاحتلال الإسرائيلي.. فقد كان يتوقع أن توجيه ضربة سريعة لقيادات الجهاد الإسلامي في غزة سيوقف المعركة، لكن المعركة استمرت خمسة أيام متواصلة.

آخر استطلاعات الرأي التي نشرتها صحيفة "معاريف" أظهرت أن 55.7٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أي انتصار في غزة، فحتى اللحظات الأخيرة من توقيع اتفاق التهدئة الأخير، ظلت الصواريخ تتساقط على مناطق مختلفة من مستوطنات الغلاف وتل أبيب.. مشهد يثبت مجددا للاحتلال أن اغتيال القادة لم ولن يجدي نفعاً.

فكيف نقرأ جولة التصعيد الأخيرة في غزة التي شهدت اغتيال الاحتلال لقادة الجهاد الإسلامي؟ وما تأثير هذه الجولة على مستقبل الصراع المتصاعد؟ ولماذا فشلت إسرائيل في إيقاف الصواريخ حتى آخر لحظة من توقيع اتفاق التهدئة؟ وهل نجح الاحتلال في ترميم الردع المفقود لديه أو عزل ساحات المقاومة؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تناقش الإعلامية آمال العريسي ضيفها من غزة عبد الرحمن شهاب مدير مركز أطلس للدراسات بشأن جولة التصعيد الأخيرة على غزة.