تحديات التعلم والتعليم في زمن الذكاء الاصطناعي

بعد أمس

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رغم الجدل المستمر حول مستقبل التعليم الذكي، يجمع معظم الخبراء والأكاديميين على أن استخدام الذكاء الاصطناعي من شأنه تصحيح مسار التعليم عبر تغيير القوالب التقليدية وتطوير دور المعلم وتحسين جودة التعليم ومخرجاته.

فما واقع الذكاء الاصطناعي في التعليم؟ وهل التعليم الذكي يعني وداعا للتعليم التقليدي؟ وإلى أي مدى المنظومة التعليمية العربية مهيأة للذكاء الاصطناعي في التعليم؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها الإعلامية آمال العريسي مع الدكتور أحمد عبد العالي الباحث في مجال اللغات الطبيعية وكبير مهندسي البرمجيات في معهد قطر لبحوث الحوسبة.