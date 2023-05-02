هل انتهى زمن السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية؟

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يوما بعد يوم، ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، تزداد المؤشرات على تسارع نضوب بعض مخزونات السلاح الأمريكي والأوروبي، وكذلك الروسي.. مؤشرات تبدو صادقة، فحرب أوكرانيا تستهلك أكثر من 10 آلاف قذيفة يومياً أو تزيد، بحسب تقديرات عدة.

وبالتوازي مع هذا التناقص، يتزايد طلب الدول على السلاح الاستراتيجي، الصواريخ فرط الصوتية، طائرات الدرونز النفاثة، الغواصات النووية، والأقمار الصناعية المخصصة للتوجيه والمراقبة لا تتوقف عن الصعود إلى الفضاء، فيما تستمر التجارب الصاروخية لدول كثيرة.

فكيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على حيازة واستهلاك السلاح عالمياً؟ وهل انتهى عصر السيطرة على السلاح الاستراتيجي؟ وما مخاطر وصول استهلاك السلاح والتسلح إلى مستويات غير مسبوقة؟

تستضيف الإعلامية آمال العريسي معها في برنامج بعد أمس من فودكاست الجزيرة الدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية في معهد الدوحة.