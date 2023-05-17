الملف السوري والانتخابات التركية

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



انتخابات عامة ساخنة شهدتها تركيا، أظهرت تقدماً للتيار القومي، بل وتمكن أكثرهم تشددا، سنان أوغان، من حصد نسبة غير متوقعة من الأصوات في السباق الرئاسي، ربما كانت السبب في تأجيل حسم السباق للدور الثاني في الـ28 من مايو/آيار المقبل.

وفي قلب المعركة الانتخابية، بدا أن اللاجئين السوريين هم كلمة السر، وأظهرت الاستطلاعات أن أكثر من 5% من الأتراك يعتبرون أن همهم الوحيد هو إعادة اللاجئين من حيث أتوا.

فكيف يقرأ السوريون في تركيا تلك النتائج؟ وكيف ستؤثر بالفعل على واقعهم وعلى توجهات الساسة الأتراك؟ وماذا عن مستقبل العلاقات بين أنقرة ودمشق في ضوء نتائج الانتخابات؟

تلك الأسئلة وغيرها تطرحها روعة أوجيه، في حلقة جديدة من "بعد امس"، على محمد سرميني، مدير مركز "جسور" للدراسات.. استمع للقصة كاملة..