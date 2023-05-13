أي دور للغرب في الانتخابات التركية؟

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تاريخٌ طويل من التدخل الخارجي في الانتخابات التركية، نلمسه اليوم بحديث عن تسريبات حول اجتماع لزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو في مطعم برجر بالولايات المتحدة مع شخصية مثيرة للجدل استغرق 8 ساعات، فضلا عن لقاءات مغلقة مع سفراء أوروبيين.

فمن هي هذه القوى الخارجية؟ وما حجم تدخلها؟ وأي دور للغرب تحديدا في الانتخابات التركية؟ وكيف يمكن أن يؤثر على مسار الانتخابات في أيامها الأخيرة؟

حول هذه القضية، تُحاور روعة أوجيه، الدكتور محمود الرنتيسي، الباحث المختص بالشأن التركي، في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس".