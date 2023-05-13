أردوغان.. حصاد 20 عاماً

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بعد عشرين عاماً على وصوله إلى سدة الحكم، يواصل قطاع واسع من الأتراك وضع ثقتهم في الرئيس رجب طيب أردوغان. يقول الموالون إن إنجازاته حققت الكثير لتركيا، فيما يتهمه معارضون بالتسبب في انقسام شديد داخل المجتمع التركي، من خلال سياسات "سُلطوية".

في حملته الانتخابية، يعتمد أردوغان بالفعل على التذكير بإنجازاته، فهل يفوز بثقة الشعب مجدداً بفضل ذلك السجل؟ أم أن الرغبة في التغيير ستنتصر؟ وما هي أبرز الإنجازات التي حققها أردوغان؟ كيف كانت قبله؟ وكيف أصبحت؟ وما هي أبرز السلبيات التي يسوقها المعارضون في انتقادهم لمسيرته؟

تلك الأسئلة وغيرها تطرحها روعة أوجيه في حلقة جديدة من "بعد امس"، على الكاتب والصحفي التركي محمد شيخ يوسف. استمع للقصة كاملة..