عام على اغتيال شيرين.. متى تحاسب دولة الاحتلال؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



قبل عام مضى، التفت الأنظار وتعلقت الأرواح على الشجرة التي قًتلت تحتها شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، وقامت الدنيا ولم تقعد… صحفية تقتل برصاص الاحتلال وعلى البث المباشر.

وبعد عام مضى، لا تزال الجريمة دون حساب ولاعقاب ، القاتل حر طليق، وإسرائيل كما لو أنها طوت الملف، بينما تدعي واشنطن أنه لامفر من مساءلة الجاني.

أما طوني، شقيق شيرين أبوعاقلة، فيقول إن القاتل يتمتع بحصانة دولية ومشوارنا طويل لتحقيق العدالة… فأين وصلت العدالة الآن؟ وماذا لو كان الجاني الذي ارتكب هذه الجريمة في وضح النهار هو طرف آخر غير الاحتلال الإسرائيلي؟ ألن تظل قضية مقتل مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة وصمة عار على جبين الإنسانية ومنظماتها الحقوقية والدولية؟

تزامنا والذكرى الأولى لاستشهاد الصحفية شيرين أبوعاقلة، تستضيف روعة أوجيه طوني أبوعاقلة، ويعددان خصال الزميلة الشهيدة ويقفان عند آخر تطورات ملاحقة القتلة ومحاسبة إسرائيل.