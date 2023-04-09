كيف تواجه تونس شح المياه؟

ما الذي أوصل تونس إلى هذه الوضعية؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ وما الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة المائية؟ ومن أين يجب أن يبدأ الحل؟

بعد أمس

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في تونس، سدود شبه فارغة، رقعة العطش تتسع، وندرة المياه خطر يهدد مستقبل البلاد في ظل أسوأ موجة جفاف منذ أربع سنوات.

وضعية أجبرت السلطات على قطع المياه الصالحة للشرب لسبع ساعات يوميا وسط دعوات لإعلان حالة الطوارئ المائية ومخاوف من تداعيات خطيرة تهدد السلم الاجتماعي في بلد يعاني أصلا من مشكلات اقتصادية ومالية خانقة.

فما الذي أوصل تونس إلى هذه الوضعية؟ ومن يتحمل مسؤولية ذلك؟ وما الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة المائية؟ ومن أين يجب أن يبدأ الحل؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها الإعلامية آمال العريسي مع ضيفها الأستاذ علاء المرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه – منظمة مدنية.