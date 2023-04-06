الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (لقاء خاص مع الجزيرة بودكاست)

في لقاء خص به بودكاست الجزيرة بعد أمس، يتحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن المؤشرات الاقتصادية لبلاده وتأكيده على أن 2023 هي سنة "الإقلاع الاقتصادي" للجزائر.

كما كشف الرئيس الجزائري أن منظمة "بريكس" سترد الصائفة المقبلة على طلب الجزائر الانضمام إليها بعد موافقة كل من الصين وروسيا وجنوب إفريقيا.

تبون عرج أيضا في هذه المقابلة مع الأستاذة خديجة بن قنة على ملفات إقليمية عدة، منها الأوضاع في تونس وليبيا والقضية الصحراوية، وكذا في منطقة الساحل والصحراء، مثلما تعهد بأن الجزائر ستواصل دعم القضية الفلسطينية بكل ما تملك، وأنها لن تدخر جهدا من أجل حصول فلسطين على عضوية دولة كاملة الحقوق في الأمم المتحدة، حتى وهي تحت الاحتلال.