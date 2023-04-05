اليمن.. هل اقترب الحل؟

هل تنتهي قريباً معاناة اليمن في ضوء تفاهمات إقليمية؟ أم يتجاوز الكبار بعض خلافاتهم ويبقى اليمن في دوامة الحرب الأهلية؟ ولماذا لا ينتزع اليمنيون قرارهم ويمضون نحو إنقاذ بلادهم؟

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لا حربٌ ولا سلم؛ هذا هو حال اليمن اليوم. ولكنّ الاتفاق السعودي الإيراني الذي وُقع مؤخرًا بوساطة صينية؛ فتحَ نقاشًا مجددًا عن واقع ومستقبل اليمن.

فهل تنتهي قريباً معاناة اليمن في ضوء تفاهمات إقليمية؟ أم يتجاوز الكبار بعض خلافاتهم ويبقى اليمن في دوامة الحرب الأهلية؟ ولماذا لا ينتزع اليمنيون قرارهم ويمضون نحو إنقاذ بلادهم؟

في حوار شيق، تستضيف روعة أوجيه الأستاذ أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في شبكة الجزيرة.