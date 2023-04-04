تونس في نفق الشعبوية

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"لا للفاشية، لا للعنصرية".. هكذا صدحت حناجر المتظاهرين في شوارع العاصمة التونسية وهي تصف تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد ضد المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وتزامنت تصريحاته مع حملة اعتقالات ضد قيادات من المعارضة، واتهامات للرئيس التونسي بتسييس الأمن والقضاء.

فهل دخلت تونس نفق الشعبوية والفاشية؟ وهل تزيد هذه التصريحات من عزلة الرئيس قيس سعيد؟

في هذه الحلقة المصورة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية روعة أوجيه الدكتور عزالدين عبد المولى، مدير إدارة البحوث بمركز الجزيرة للدراسات، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها.