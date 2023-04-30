عصر ما بعد الدولار.. نحو عالم متعدد العملات؟

هل دخل العالم عصر ما بعد الدولار؟ وما هي انعكاسات التخلي عن العملة الأمريكية على الاقتصاد العالمي؟ وما الذي يعيق التخلي عن الدولار كعملة أساسية عالميا؟

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عدوى التخلي عن الدولار كعملة رئيسية في التبادلات التجارية، تسارعت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت ذروتها قبل أيام بعد إعلان الصين ثاني اقتصاد في العالم والبرازيل، أول اقتصاد في أمريكا اللاتينية التعامل بعملتيهما المحليتين فقط، ما يعني أن الدولار الأمريكي قد تلقى ضربة موجعة.

فهل دخل العالم عصر ما بعد الدولار؟ وما هي انعكاسات التخلي عن العملة الأمريكية على الاقتصاد العالمي؟ وما الذي يعيق التخلي عن الدولار كعملة أساسية عالميا؟

روعة أوجيه تناقش هذه الفرضية وتداعياتها مع الدكتور كميل الساري أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون بفرنسا.