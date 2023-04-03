رمضان والانبعاث الحضاري

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ها قد أظلنا شهر رمضان… يحل رمضان هذا العام وأكثر المجتمعات العربية والإسلامية ليست في أحسن أحوالها، إن لم تكن في أسوأها.

ورغم ذلك، فلن نتوقف هنا كي نلعن الظلام الذي تحيا فيه أمة رمضان، بل لنتلمس أثر هذا الشهر وتأثيره الاجتماعي على الفرد والمجتمع والأمة.

فلماذا شُرع صوم رمضان؟ وكيف يجسد رمضان رؤية الإسلام للإنسان والحياة؟ وما فلسفة رمضان الاجتماعية؟ وكيف يؤثر في الفرد والمجتمع والأمة؟ وما هي رسالة رمضان للعالم؟

هذه الأسئلة وأخرى غيرها تبحثها الإعلامية آمال العريسي، وضيفها الدكتور نور الدين الخادمي رئيس وحدة البحوث بجامعة قطر ووزير الشؤون الدينية السابق في تونس، في هذه الحلقة المصورة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس".