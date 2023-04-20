كيف نعود لنظام غذائي صحي بعد رمضان؟

كيف نضمن انتقالا غذائيا سلسلا دون مشاكل هضمية بعد رمضان؟ وكيف نحافظ على عادات الأكل الصحي التي اكتسبناها؟ وهل يمكن تحويل ذلك إلى نمط حياة يومي؟

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جاء العيد و أغلقت مدرسة رمضان أبوابها، على أمل العودة العام المقبل إن شاء الله.

ومع انقضاء رمضان، يقاوم البعض للحفاظ على عادات غذائية صحية اكتسبوها، بينما يندفع آخرون لتناول كميات كبيرة مما لذ وطاب، ما يوقعهم في مشاكل هضمية.

فكيف نضمن انتقالا غذائيا سلسلا دون مشاكل هضمية بعد رمضان؟ وكيف نحافظ على عادات الأكل الصحي التي اكتسبناها؟ وهل يمكن تحويل ذلك إلى نمط حياة يومي؟

في حلقة ممتعة ومفيدة، تستضيف الإعلامية آمال العريسي مدرب اللياقة البدنية والمختص في التغذية الصحية عبد الوهاب بن مبارك، ويقدمان أفضل النصائح الغذائية الصحية.