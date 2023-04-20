تشاد.. جوهرة عربية في إفريقيا

ما هي قصة تشاد والتشاديين؟ وهل يقصر العرب في التواصل معهم والتعرف عليهم؟ ولماذا لم يتم ضم تشاد لجامعة الدول العربية رغم مطالبتها بذلك؟

بعد أمس

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



بلد يعتز بعروبته، لكنه لم يحصل بعد على عضوية جامعة الدول العربية. تشاد ذات الغالبية المسلمة، والثقافة العربية الراسخة، والتميز في اللهجة والعادات والتقاليد.

فما هي قصة تشاد والتشاديين؟ وهل يقصر العرب في التواصل معهم والتعرف عليهم؟ ولماذا لم يتم ضم تشاد لجامعة الدول العربية رغم مطالبتها بذلك؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها روعة أوجيه في حلقة جديدة من "بعد امس"، على الباحث والكاتب التشادي الأستاذ سعيد أبكر أحمد.. استمع للقصة كاملة..