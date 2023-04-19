كيف تستعيد الأوقاف دورها الحضاري؟

ما هي الأوقاف؟ وكيف نجحت سابقاً بتحقيق ما تفشل به الدولة الحديثة اليوم؟ وماذا حل بتلك المؤسسات التكافلية؟ وهل من سبيل لإحيائها؟

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شهدَ تاريخ الإسلام العديد من المؤسسات الهادفة لدعمِ المجتمع، وتوطيد قيمِ التكافل والتعاضد. وحظيت مؤسسات الأوقاف بمكانةٍ كبيرة، لعلاجِ قضايا سياسية، واجتماعية، بل وقضايا أخرى يعدّها البعض غريبة لا تخطر على البال.

فما هي الأوقاف؟ وكيف نجحت سابقاً بتحقيق ما تفشل به الدولة الحديثة اليوم؟ وماذا حل بتلك المؤسسات التكافلية؟ وهل من سبيل لإحيائها؟

في حوارٍ شيق، تستضيف آمال العريسي الأستاذ محمد شعبان أيوب، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية.