بين المقاومة والاحتلال.. قواعد جديدة للاشتباك

لماذا اكتفى الاحتلال الإسرائيلي بالرد عبر قصف غزة فقط وبشكل محدود، بجانب بعض المناطق الفارغة في جنوب لبنان وسوريا؟ وما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ وهل بدأ الإسرائيلي يفقد قوة الردع؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



للمرة الأولى، يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بالاحتفاظ بحق الرد.. ففي أعقد الظروف السياسة التي تمر بها إسرائيل، قُصفت مستوطنات الشمال من جنوب لبنان وسوريا، وضربت غزة بصواريخها مستوطنات الجنوب، في الوقت الذي لم تتوقف فيه عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية، وكذلك العمليات في الداخل المحتل، كل ذلك دون رد إسرائيلي تقريبا.

فلماذا اكتفى الاحتلال الإسرائيلي بالرد عبر قصف غزة فقط وبشكل محدود، بجانب بعض المناطق الفارغة في جنوب لبنان وسوريا؟ وما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ وهل بدأ الإسرائيلي يفقد قوة الردع؟

تستضيف الإعلامية روعة أوجيه في هذا الحلقة زياد ابحيص الباحث في شؤون القدس.