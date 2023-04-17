ماذا يريد طرفا الصراع المسلح في السودان؟

وقع الصدام بالفعل في السودان المُنهك اقتصادياً وسياسياً، في وقت كان يتأمل فيه كثيرون الوصول إلى تسوية تعيد السلطة إلى المدنيين. فهل تكون عاصفة عابرة تعود بعده البلاد إلى سكّة الانتقال السياسي؟ أم أنها ستذهب بالسودان إلى حرب أهلية طاحنة؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



جيش نظامي وآخر تمكن من فرض نفسه، وصفة مثالية للاحتراب الداخلي. وقع الصدام بالفعل في السودان المُنهك اقتصادياً وسياسياً، في وقت كان يتأمل فيه كثيرون الوصول إلى تسوية تعيد السلطة إلى المدنيين.

فهل تكون عاصفة عابرة تعود بعده البلاد إلى سكّة الانتقال السياسي؟ أم أنها ستذهب بالسودان إلى حرب أهلية طاحنة؟ ومن يدعم كلّاً من البرهان وحميدتي سواء في الداخل أو الخارج؟ ولمن تكون الغلبة في النهاية؟

تلك الأسئلة وغيرها تطرحها روعة أوجيه في حلقة جديدة من "بعد امس"، على الباحث والخبير السوداني صلاح الدين الزين.. استمع للقصة كاملة..