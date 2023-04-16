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كيف نفهم "الدولرة"؟
ما هي الدولرة؟ ما أضرارها الاقتصادية؟ وكيف يستفيد الدولار الأمريكي من هذه الظاهرة؟
16/4/2023
تدهور اقتصادي حاد عاشه الصومال لفترة من الزمن، دفع هذا البلد إلى الاعتماد التام على الدولار، وهي حالة أطلق عليها الخبراء مصطلح "الدولرة"، ومؤخرا يبدو أن لبنان يتجه نحو "الدولرة" كذلك.
فما هي الدولرة؟ ما أضرارها الاقتصادية؟ وكيف يستفيد الدولار الأمريكي من هذه الظاهرة؟
لمناقشة هذا الموضوع تستضيف الإعلامية روعة أوجيه في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، الدكتور كميل الساري أستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون.
المصدر : الجزيرة