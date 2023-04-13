بين الإمام والرئيس.. علاقة الأزهر والسلطة

يقول البعض إن "الإمام الأكبر" يجاري الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجهاته، فيما يرى آخرون صورة أخرى في التفاصيل، ويرون في الشيخ الطيب "جدار صد أخير" أمام "تغول السلطة".. فما هي الحقيقة؟



كثيرة هي المواقف التي انتقد نشطاء مصريون بسببها شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لكن علاقته بالسلطة ليست "سمناً على عسل" عندما يتعلق الأمر بشؤون دينية وبواقع مؤسسات الأزهر وأدوارها. ويقول البعض إن "الإمام الأكبر" يجاري الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجهاته، فيما يرى آخرون صورة أخرى في التفاصيل، ويرون في الشيخ الطيب "جدار صد أخير" أمام "تغول السلطة".. فما هي الحقيقة؟ وما هي قصة العلاقة بين الأزهر والدولة في مصر؟ ومن هو أحمد الطيب وما هو مشروعه؟ وأين واكب السلطة ومتى واجهها؟ وإلى أين يسير مستقبل العلاقة الشائكة والمركبة؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها روعة أوجيه، في حلقة جديدة من "بعد أمس"، على إسلام هلال، الباحث في الشريعة والقانون وعلم الاجتماع.. استمع للقصة كاملة..