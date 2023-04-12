الإخوان المسلمون في مصر.. نحو خط سياسي جديد؟

في الشهر الماضي أعلنت الجماعة تعيين قيادة جديدة لها تريد أن تأخذ الجماعة نحو مسارٍ مختلف. ولكن إلى أين؟ وهل لديها الإمكانات لفعل ذلك أصلا؟ وما أجندتها الجديدة؟

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هل من جديد على جماعة الإخوان المسلمين المصرية؟ في الشهر الماضي أعلنت الجماعة تعيين قيادة جديدة لها تريد أن تأخذ الجماعة نحو مسارٍ مختلف.

ولكن إلى أين؟ وهل لديها الإمكانات لفعل ذلك أصلا؟ وما أجندتها الجديدة؟ تطرح خديجة بن قنة هذه الأسئلة على ضيفها الدكتور عصام تليمة، داعية إسلامي من علماء الأزهر، ويناقشان مستقبل الجماعة وعلاقتها مع الدولة المصرية.