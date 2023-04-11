رمضان في التراث

في هذه الحلقة المصورة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس" تروي الإعلامية، روعة أوجيه، وضيفها، الأستاذ محمد المختار ولد أحمد الجكني، المشرف على قسم التراث بالجزيرة نت، كيف كان المسلمون يعيشون شهر رمضان عبر التاريخ، في مختلف أقطار المسلمين، من خلال ما دون في التراث العربي الإسلامي.



وأنتم تعيشون أجواء رمضان، تستذكرون بحنين أجواء شهر الصوم التي ولت مع تسارع إيقاع الحياة وتبدل العادات.

اليوم، نستذكر وإياكم "رمضان زمان"، لكننا لن نتوقف عند ما عشناه نحن، بل نسافر إلى زمن أبعد، بعيد جدا. سنقلب صفحات تراث العرب، ونقتطع لكم مشاهد وحكايات من رمضان الذي كان.

في هذه الحلقة المصورة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس" تروي الإعلامية، روعة أوجيه، وضيفها، الأستاذ محمد المختار ولد أحمد الجكني، المشرف على قسم التراث بالجزيرة نت، كيف كان المسلمون يعيشون شهر رمضان عبر التاريخ، في مختلف أقطار المسلمين، من خلال ما دون في التراث العربي الإسلامي. ويرصدان مشاهد من الحياة الاجتماعية في رمضان، ومظاهر الإنفاق فيه، وطقوس الاحتفال به، وتطور عادات الأكل واللباس والزينة وغيرها، بل وحتى بعض الطرائف التي حصلت في هذا الشهر الفضيل.