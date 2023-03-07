باكستان النووية.. على شفا الانهيار؟

اليوم تواجه باكستان شبح الإفلاس مع تفاقم أزمات سياسية وأمنية. فهل تقف الدولة اليوم على حافة الانهيار؟ وما هي الحلول المتاحة أمام إسلام أباد؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



باكستان دولة نووية، تتمتع بقدرات عسكرية كبيرة، ووقفت كند للهند على مدار عقود، لكنها اليوم تواجه شبح الإفلاس مع تفاقم أزمات سياسية وأمنية. فهل تقف الدولة اليوم على حافة الانهيار؟ وما هي الحلول المتاحة أمام إسلام أباد؟ وماذا عن الأدوار الإقليمية والدولية في هذا المشهد؟ وهل يكون التخلي عن السلاح النووي ثمناً لإنقاذ باكستان من طرف الغرب؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها آمال العريسي في حلقة جديدة من "بعد أمس"، على مراسل الجزيرة في إسلام أباد، عبد الرحمن مطر.. استمع إلى القصة كاملة..