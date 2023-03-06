الجزائر بين محورين.. التوازن الصعب

هل فعلا تتعرض الجزائر لضغوط أمريكية للحد من علاقاتها مع موسكو؟ وإلى أين يمكن أن تصل؟ وكيف يمكن للجزائر الوقوف في وجه هذه الضغوط؟

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مع بداية حرب أوكرانيا، اتبعت الولايات المتحدة استراتيجية عزل روسيا اقتصاديا ودبلوماسيا والضغط على البلدان المقربة من موسكو. ومن بين هذه البلدان، الجزائر التي وجدت نفسها بين محورين: روسي من جهة وغربي بقيادة الولايات المتحدة من جهة ثانية، ما حدا ببعض المراقبين للحديث عن ضغوط أمريكية على بلد المليون شهيد، كما أشار إلى ذلك صراحة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

فهل فعلا تتعرض الجزائر لضغوط أمريكية للحد من علاقاتها مع موسكو؟ وإلى أين يمكن أن تصل؟ وكيف يمكن للجزائر الوقوف في وجه هذه الضغوط؟

الإعلامية آمال العريسي تستضيف الدكتورة لويزا آيت حمادوش أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، وتناقشان الموضوع بكل تفاصيله في حلقة مميزة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس".