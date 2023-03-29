صيام العصافير.. أطفالنا في رمضان

كيف نحكي لأطفالنا عن رمضان؟ وما هي الطرق المناسبة لتدريبهم على الصيام؟ وما دور رمضان في تنشئة الطفل نفسيا واجتماعيا ودينيا؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



عندما كنا صغارا، نصوم نصف يوم وفي اليوم الموالي نصوم شطرا آخر، ثم يخيط لنا الأهل النصفين حتى يحسب لنا يوم كامل من الصيام، طريقة ذكية ولطيفة توارثتها عدة عائلات لترغيب الأطفال في شهر رمضان وتحفيزهم على الصيام والذكر والعبادات.

ومع قدوم رمضان، تنشغل الأسر بتهيئة الأطفال للشهر المبارك والإجابة عن سيل لا ينتهي من الأسئلة على قدر استيعابهم.

فكيف نحكي لأطفالنا عن رمضان؟ وما هي الطرق المناسبة لتدريبهم على الصيام؟ وما دور رمضان في تنشئة الطفل نفسيا واجتماعيا ودينيا؟

حلقة شيقة ومفيدة تستضيف فيها الإعلامية آمال العريسي الدكتور مصطفى أبو سعد الاستشاري النفسي والتربوي.