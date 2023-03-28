الشعبوية أو الخطر الداهم (لقاء مع د. حسن أوريد)

ما هي الشعبوية؟ وكيف يحكم الشعبويون؟ ومن هم مهندسو الخراب؟ وما علاقة الرئيس التونسي قيس سعيد بالشعبوية؟ وكيف أثرت الشعبوية على تصاعد الأزمة بين المغرب والجزائر؟

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يعيش العالم اليوم حالة تنامي للشعبوية التي يعتبرها ضيف هذه الحلقة من "بعد أمس" أنها الخطر الداهم في القرن الواحد والعشرين بعد الفاشية والراديكالية الإسلامية، وفي الوقت الذي يصل فيه الشعبويون ومن خلفهم مهندسو الخراب للسلطة عن طريق الديمقراطية إلا أنهم أول ما يفعلوه هو تقويض الديمقراطية والقضاء على مؤسسات الدولة والسيطرة عليها، وتخوين المعارضين ووصفهم بالشياطين.

فما هي الشعبوية؟ وكيف يحكم الشعبويون؟ ومن هم مهندسو الخراب؟ وما علاقة الرئيس التونسي قيس سعيد بالشعبوية؟ وكيف أثرت الشعبوية على تصاعد الأزمة بين المغرب والجزائر؟

تستضيف الإعلامية آمال العريسي في هذه الحلقة من بعد أمس المفكر والروائي المغربي د. حسن أوريد صاحب كتاب "الشعبوية أو الخطر الداهم".