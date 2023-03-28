الدكتور عمر نشّابة: هل يوجد عدالة في عالمنا؟

يحاور خالد مجذوب الدكتور عمر نشّابة في حلقة مهمة ومختلفة من "أثر الفراشة" يتطرق فيها لعلاقته بالقضية الفلسطينية ومستقبلها في ظلّ الظروف الراهنة، ونظرته للمحكمة الخاصة بلبنان



فلسطين هي قضيّته المحورية… تعلّم حبّها منذ الصغر، إذ قضى أيام طفولته في المخيّمات الفلسطينية برفقة والدته الألمانية التي كانت طبيبة ومديرة قسم التوليد في مستشفى عكا.

هو باحث وأكاديمي متخصّص في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، عمل في مؤسّسات قضائية في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن يعود إلى لبنان ويلتقي مؤسس جريدة الأخبار اللبنانية، الراحل جوزيف سماحة، الذي أتاح له فرصة الكتابة في الجريدة، فتركت كتاباته صدى على الصعيدين المحلي والإقليمي.

عمل مستشارًا لفريق الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، وله آراؤه الخاصة عن العدالة الدولية. صدر له في أواخر عام 2021، كتاب «الإفلات من العقاب ــ المحكمة الخاصة»، الذي تناول فيه مسار التحقيق والمحاكمات الغيابية الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

عيّنه وزير الداخلية اللبناني السابق زياد بارود مستشارًا له في ملفّ السجون بين عامي 2008 و2010. وتطرّق إلى أوضاع السجون في لبنان في ثلاثة كتب، أبرزها كتاب، "سجن رومية، إن حكى" الذي صدر في عام 2007.

يحاور خالد مجذوب الدكتور عمر نشّابة في حلقة مهمة ومختلفة من "أثر الفراشة" يتطرق فيها لعلاقته بالقضية الفلسطينية ومستقبلها في ظلّ الظروف الراهنة، ونظرته للمحكمة الخاصة بلبنان. ويكشف عن محطّات هامّة في مسيرته المهنية، من المحافل الدولية وصولًا إلى كتاباته ومشروعه التثقيفي "القوس".