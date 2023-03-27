ما أهمية معركة باخموت في الحرب الروسية الأوكرانية؟

هل مدينة باخموت مهمة فعلًا؟ ولماذا يستميت الروسُ والأوكران في القتال عليها؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



في باخموت، تدور أشرسُ معركة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ولكن هل هذه المدينة مهمة فعلًا؟ ولماذا يستميت الروسُ والأوكران في القتال عليها؟

كُلفة المعركة عالية ولكن هل المأمول منها يُوازي خسائر الطرفين؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تُناقش روعة أوجيه جدوى المعركة وأهميتها، مع ضيفها عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والإستراتيجية، كما يرسم الضيف الصورة العامة للحرب في الوقت الحالي.