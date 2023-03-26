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بعد 20 عاما على الغزو.. هل تعافى العراق؟
ماذا حقّقت واشنطن من هذا الغزو وسنواته الطويلة؟ وهل بدأ العراق مسار "التعافي"؟ تناقش هذه الأسئلة روعة أوجيه مع ضيفها الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات
26/3/2023
قُل اسم العراق، وستتذكر أجيال كاملةٌ من العرب اليوم مشاهد الحرب الدموية التي انطلقت بالغزو الأمريكي لهذا البلد قبل 20 عامًا.
انتهت الحرب، ولم يخرج الأمريكيون بالكامل حتى اليوم، وما زالت مدن العراق جميعها تعاني آثار 2003.
فماذا حقّقت واشنطن من هذا الغزو وسنواته الطويلة؟ وهل بدأ العراق مسار "التعافي"؟ تناقش هذه الأسئلة روعة أوجيه مع ضيفها الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات.
المصدر : الجزيرة