أهلا رمضان

بمناسبة الشهر الفضيل تستضيف الإعلامية آمال العريسي الدكتور نور الدين الخادمي رئيس وحدة البحوث بجامعة قطر ووزير الشؤون الدينية السابق في تونس، ويناقشان علاقة المسلمين بشهر رمضان وكيفية استقبالهم لشهر الصيام.

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

في كل عام يترقب المسلمون بشوق شهر رمضان، وقبل أن يهل هلال ضيفنا المبارك، نتساءل.. كيف هي علاقتنا اليوم بشهر رمضان؟ وكيف يتهيأ المسلمون لاستقباله؟ وما ضرر عدم الاستعداد للشهر الكريم؟

بمناسبة الشهر الفضيل تستضيف الإعلامية آمال العريسي الدكتور نور الدين الخادمي رئيس وحدة البحوث بجامعة قطر ووزير الشؤون الدينية السابق في تونس، ويناقشان علاقة المسلمين بشهر رمضان وكيفية استقبالهم لشهر الصيام.