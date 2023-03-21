إلى أين يقودنا الذكاء الاصطناعي؟

في هذه الحلقة المصورة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية روعة أوجيه الدكتور ياسر بشر، متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، وشريك مؤسس في صندوق "رايزنغ تايد" في الولايات المتحدة، ليطلعنا أكثر على خبايا عالم الذكاء الاصطناعي وكذلك على مخاطر برنامج "شات جي بي تي".

طلبنا من شات "جي بي تي" (روبوت محادثة مطور) أثناء إعداد هذه الحلقة كتابة مقدمة لها واقترح علينا النص التالي: "تعد التكنولوجيا من أكثر المجالات تطورا في العالم، ومن بين أهم التقنيات التي تحظى بمكانة كبيرة في الوقت الحالي هو الذكاء الاصطناعي فقد تحول هذا النوع من التكنولوجيا إلى عنصر حيوي في حياتنا اليومية. ومن بين الأنظمة الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير هو شات جي بي تي حيث يعتمد على تقنيات حديثة لإجابة أسئلة المستخدمين بشكل سلس ودقيق وهو ما يجعله أحد أهم الأدوات المستخدمة في مجال التواصل الحديث".

هنا تأتي أسئلة بديهية: هل الصحافة من الوظائف المهددة بالذكاء الاصطناعي؟ ما مدى دقة المعلومات التي يقدمها برنامج "شات جي بي تي"؟ وكيف يبدو مستقبل الذكاء الاصطناعي على المدى القريب؟

في هذه الحلقة المصورة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية روعة أوجيه الدكتور ياسر بشر، متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، وشريك مؤسس في صندوق "رايزنغ تايد" في الولايات المتحدة، ومستشار لسمو الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني في مجال التحول الرقمي في قطر، ليطلعنا أكثر على خبايا عالم الذكاء الاصطناعي وكذلك على مخاطر برنامج "شات جي بي تي".