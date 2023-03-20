عصيان داخل جيش إسرائيل.. الأسباب والمآلات

الاحتجاجات في إسرائيل لم تعد حراكاً مدنياً وحسب، فأصداؤها باتت تُسمع في الجيش وأجهزة الأمن. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورفاقه المتطرفون يصرون على المضي بخطتهم لتقليص السلطة القضائية

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الاحتجاجات في إسرائيل لم تعد حراكاً مدنياً وحسب، فأصداؤها باتت تُسمع في الجيش وأجهزة الأمن. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورفاقه المتطرفون يصرون على المضي بخطتهم لتقليص السلطة القضائية. في المقابل، يحذر رئيس دولة الاحتلال ومسؤولون أمنيون من خطر "الحرب الأهلية". فهل باتت إسرائيل بالفعل على أعتاب هذا المصير؟ ولماذا دخلت قطاعات في الجيش والأجهزة الأمنية على خط الأزمة؟ وماذا يعني هذا المشهد بالنسبة للفلسطينيين؟

تلك الأسئلة وغيرها تطرحها روعة أوجيه في حلقة جديدة من "بعد امس"، على الصحفي محمد مجادلة، المختص في الشأن الإسرائيلي. استمع للقصة كاملة..