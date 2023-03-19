حوارة.. بلدة الثائرين

ما الذي جرى ويجري في بلدة حوارة؟، وكيف يعيش أهلها في ظل اعتداءات المستوطنين برعاية الجيش الإسرائيلي؟ ولماذا يسعى الاحتلال لمحو حوارة؟

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قفزت بلدة "حوارة" جنوبي نابلس في الضفة الغربية إلى واجهة الأحداث في فلسطين، وصارت عنوانا جديدا للصراع المستمر منذ عقود بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

البلدة الصغيرة تعرضت للاعتداءات والاقتحامات، بل وحرق المنازل على أهلها، في "حفلات للإرهاب الليلي" من المستوطنين المتطرفين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل حد دعوة وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إلى محو البلدة من الوجود، من طرف الدولة الإسرائيلية.

فما الذي جرى ويجري في بلدة حوارة؟، وكيف يعيش أهلها في ظل اعتداءات المستوطنين برعاية الجيش الإسرائيلي؟ ولماذا يسعى الاحتلال لمحو حوارة؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس" تروي الإعلامية آمال العريسي، حكاية "حوارة" مع الاحتلال الإسرائيلي، بمعية ضيفها الصحفي الفلسطيني من نابلس، أنس حواري.