ديانا كرزون: هل أخذت حقها من الفن؟

ما الأسباب التي حالت دون وصول ديانا كرزون إلى مرتبة نجوم الصف الأول اليوم؟ ما رأيها بالأغنية العربية في هذا الزمن؟ من هم فنانوها المفضّلون؟ وكيف تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي؟

وظّفت جمال صوتها منذ الصغر في أداء أغانٍ للأطفال والمسرح والدعايات التجارية لمساعدة أهلها مادّيًا، فعرفت معنى تحمّل المسؤولية باكرًا. ورغم رفض والدها القاطع احترافها الفن في بادئ الأمر، إلّا أنّها استطاعت المشاركة في برنامج المواهب الفنية "سوبر ستار" الذي كان يُعرض على قناة المستقبل اللبنانية، وتمكّنت عام 2003 من الفوز باللقب بإجماع شعبي، مُتخطّية نُخبة من أفضل الأصوات المُنافسة.

جذبت موهبتها المتميّزة كثرًا في طليعتهم الفنان الراحل ملحم بركات، ولكن البعض يرى أنها لم تأخذ حقّها من النجاح والانتشار اللذين يليقان بموهبتها الصوتية.

الفنانة الأردنية ديانا كرزون ضيفة هذه الحلقة من أثر الفراشة مع الإعلامي خالد مجذوب، تتناول فيها مراحل مهمّة و مفصلية في حياتها منذ الطفولة التي تعرّضت خلالها للتنمّر بسبب وزنها الزائد، إلى دخولها مجال الفن والتحديات التي واجهتها في مسيرتها الفنية المتعثرة.

فما الأسباب التي حالت دون وصول ديانا كرزون إلى مرتبة نجوم الصف الأول اليوم؟ ما رأيها بالأغنية العربية في هذا الزمن؟ من هم فنانوها المفضّلون؟ وكيف تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي؟

هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها ديانا كرزون في حوار عن النجاح والاجتهاد والحب والعائلة والاستمرارية في عالم الفن.