ما السياسة الروسية في إفريقيا؟

ما هي الأهداف الروسية في إفريقيا؟ ما أبعادها الجيوسياسية؟ وما أهمّية القمة الروسية الإفريقية المرتقبة هذا العام؟

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منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، تناوب المسؤولون الغربيون والروس على جولات في القارة السمراء، كأن طبول الحرب الباردة باتت تقرع مجددا.

وفي أقل من شهرين منذ بداية العام الجاري، قام وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف بجولتين إفريقيتين تمهيدا للقمة الروسية الإفريقية في يوليو/تموز المقبل.

فما هي الأهداف الروسية في إفريقيا؟ ما أبعادها الجيوسياسية؟ وما أهمّية القمة الروسية الإفريقية المرتقبة هذا العام؟

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس تستضيف الإعلامية آمال العريسي الدكتور قوي بوحنية، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة بالجزائر للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها.