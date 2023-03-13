فلسطين.. ماذا بعد اجتماع العقبة؟ (منير شفيق)

ماذا يخيف الفلسطينيين من اجتماع العقبة؟ وما تداعيات اجتماع العقبة على الأراضي الفلسطينية؟ ولماذا عاد الأمريكيون مجدداً للاهتمام بالملف الفلسطيني؟

بعد أمس

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يتخوف الفلسطينيون من الاجتماع الذي جمع مؤخرا في مدينة العقبة الأردنية الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بوجود مصر والأردن وبرعاية أمريكية.

وتأتي تخوفات الفلسطينيين من نشوب اقتتال داخلي في الضفة الغربية بعد أن أقر اجتماع العقبة تشكيل خمسة آلاف عنصر أمني جديد يتبع لأجهزة أمن السلطة، بهدف تهدئة الأوضاع على الأرض، فماذا يخيف الفلسطينيين من اجتماع العقبة؟ وما تداعيات اجتماع العقبة على الأراضي الفلسطينية؟ ولماذا عاد الأمريكيون مجدداً للاهتمام بالملف الفلسطيني؟

تستضيف الإعلامية آمال العريسي في هذه الحلقة من بعد أمس المفكر والكاتب الفلسطيني منير شفيق.