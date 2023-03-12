قطر بعد المونديال.. ما الوعد الجديد؟

ما أبرز البطولات التي ستقام في قطر هذه السنة؟ وكيف ستحافظ على استمرار الزخم الرياضي بعد كأس العالم؟ وما الحلم الكبير الذي تترقبه قطر؟

بعد أمس

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بعد كأس العالم 2022، تستقبل قطر بطولات قارية ودولية كبرى، تجعلها وجهة للمنافسات العالمية وترفع سقف طموحات العرب.

وأعلنت في هذا السياق اللجنة الأولمبية القطرية استضافة 81 بطولة، منها 23 دولية و14 عالمية، في ألعاب ورياضات مختلفة خلال عام 2023.

فما أبرز البطولات التي ستقام في قطر هذه السنة؟ وكيف ستحافظ على استمرار الزخم الرياضي بعد كأس العالم؟ وما الحلم الكبير الذي تترقبه قطر؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الصحفي والمحلل الرياضي كابتن أحمد سعد للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها.