كيف تُقتل الديمقراطية؟.. تونس نموذجاً

هل الديمقراطية في طريقها إلى الموت أم أنها مريضة كما وصفها المفكر الفرنسي تزفيتان تودوروف؟ وما العمل لإنقاذ الديمقراطية؟ وماذا عن وضعيتها في العالم العربي؟

بعد أمس

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تمتلك الديمقراطية آليات وتقاليد ومؤسسات تجعلها قادرة على استعادة توازنها والتصدي لمحاولات تخريبها.

لكن تطرأ على النظام الديمقراطي أشكال من التراجع عن القواعد الديمقراطية، وتتشكل ظواهر سياسية شبيهة بما يجري في الأنظمة السلطوية.

واقع أعاد الجدل حول واقع الديمقراطية الراهن ومستقبلها، بعد مرور أكثر من 30 عاما على إعلان الفيلسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ وانتصار الديمقراطية الليبرالية.

فهل الديمقراطية في طريقها إلى الموت أم أنها مريضة كما وصفها المفكر الفرنسي تزفيتان تودوروف؟ وما العمل لإنقاذ الديمقراطية؟ وماذا عن وضعيتها في العالم العربي؟

الإعلامية آمال العريسي وضيفها الدكتور الحواس تقية الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.