كيف صمدت أوكرانيا أمام الجيش الروسي؟

ما سر صمود أوكرانيا عسكريا طيلة عام من الحرب؟ وما دور الدعم الغربي في هذا الصمود؟ وإلى أي مدى يمكن أن يستمر؟

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أيام وربما ساعات وتسقط كييف بين أيدي الروس، هكذا كانت التوقعات قبل عام من الآن، عقب إطلاق الرئيس فلاديمير بوتين عمليته العسكرية ضد أوكرانيا.

لكن رياح الحرب لم تجر كما تشتهي سفن موسكو. توالت الأيام والشهور، وأبلى جيش أوكرانيا، صاحب المركز الخامس عشر عالميا، بلاء مفاجئا في مواجهة ثاني أقوى جيش في العالم، حسب تصنيف مؤشر "غلوبال فاير باور" لسنة 2023.

فما سر صمود أوكرانيا عسكريا طيلة عام من الحرب؟ وما دور الدعم الغربي في هذا الصمود؟ وإلى أي مدى يمكن أن يستمر؟

الإعلامية آمال العريسي تستضيف في حلقة ثرية من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، الخبير العسكري واللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، ويناقشان عوامل صمود أوكرانيا عسكريا في هذه الحرب التي دخلت عامها الثاني.