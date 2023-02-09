هل يمكن التنبؤ بالزلازل؟

في حلقة مفيدة ومشوقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الدكتور أحمد الملاعبة، أستاذ الجيولوجيا والبيئة بالجامعة الهاشمية الأردنية

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس



"عاجلاً أو آجلاً، سيشهد جنوب تركيا زلزالاً تبلغ قوته سبع درجات ونصف على مقياس ريختر".

تلك هي تغريدة العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، التي خطفت الأضواء، وأثارت الكثير من التساؤلات.. فبعد أقل من ثلاثة أيام على ذلك التنبؤ، وقع الزلزال في المكان المحدد، وبقوة تجاوزت ذلك التقدير بقليل..

فهل كانت مجرد مصادفة؟ أم أن العلم بات قادراً على التنبؤ بالزلازل؟ وما مدى دقة تلك التنبؤات من حيث المكان والزمان والشدّة؟ وكيف يفترض أن نتعامل مع تلك التنبؤات؟

في حلقة مفيدة ومشوقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الدكتور أحمد الملاعبة، أستاذ الجيولوجيا والبيئة بالجامعة الهاشمية الأردنية، ويناقشان الموضوع من كل جوانبه.