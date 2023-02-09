هالة القيسي: التوحد ليس إعاقة.. إنه قدرة مُختلفة

حلقة هي بمثابة تجربة إنسانية في غاية الأهمية تحتفي برسالة أم أصرّت على مواجهة كل التحديات لتوفير أفضل حياة ممكنة لابنتها، فإذا بها تُعيد اكتشاف نفسها وتطوّر من قناعاتها ومفاهيمها لتكون إنسانة مفيدة ليس فقط لعائلتها، بل للمجتمع بأسره



تسلّط هذه الحلقة من أثر الفراشة الضوء على طيف التوحّد، عوارضه، وأسبابه، والمعايير المتّبعة في تشخيصه. لهذا الغرض، يحاور خالد مجذوب السيّدة هالة القيسي، وهي أم لطفلة تعاني من طيف التوحّد.

نستمع إلى شهادتها ونرافقها في رحلتها مع ابنتها منذ اكتشاف وتشخيص حالتها… ماذا كانت تعرف عن التوحّد حينها؟ كيف أثّر فهمها لهذا الاضطراب وتعلّمها على كيفية التعايش معه عليها وعلى أسرتها؟ وما الذي ساعد ابنتها على الاندماج في الأسرة والمجتمع؟

كما تعرض الحلقة خطورة الأحكام المُسبقة وتأثيرها السلبي على هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، وتستكشف إمكانية حصول المصابين به على الرعاية المطلوبة في الوطن العربي، وتضيء على أهمية دور المناهج والأساليب التعليمية المتّبعة على مسار ومصير أطفال التوحّد وتطورهم.

حلقة هي بمثابة تجربة إنسانية في غاية الأهمية تحتفي برسالة أم أصرّت على مواجهة كل التحديات لتوفير أفضل حياة ممكنة لابنتها، فإذا بها تُعيد اكتشاف نفسها وتطوّر من قناعاتها ومفاهيمها لتكون إنسانة مفيدة ليس فقط لعائلتها، بل للمجتمع بأسره.