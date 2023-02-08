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زلزال سوريا وتركيا.. تفاصيل كارثة القرن
تسرد هذه الحلقة الخاصة من بعد أمس معطيات زلزال لم يشهده الشرق منذ قرن من الزمن، تتوالى الأخبار بلا توقف عن القتلى والجرحى والمباني المدمرة، فما الذي حصل؟ وإلى أين تتجه كارثة الزلزال؟
8/2/2023
تسرد هذه الحلقة الخاصة من بعد أمس معطيات زلزال لم يشهده الشرق منذ قرن من الزمن، بدأ من جنوبي تركيا وامتد قليلاً نحو شرقها ووسطها وضرب شمالي سوريا وغربها، تتوالى الأخبار بلا توقف عن القتلى والجرحى والمباني المدمرة، فما الذي حصل؟ وإلى أين تتجه كارثة الزلزال؟
تحاور الإعلامية آمال العريسي أحد منتجي برنامج بعد أمس زيد صافي ليروي لنا الحكاية.
المصدر : الجزيرة