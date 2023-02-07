كيف صمد الاقتصاد الروسي أمام العقوبات الغربية؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تفتح آمال العريسي حكاية ما اعتبر "صمودا" للاقتصاد الروسي، وتناقش مع ضيفها الأستاذ سامر إلياس، تأثير العقوبات والقرارات الاقتصادية الغربية على الاقتصاد الروسي، ومدى فاعليتها في لجم روسيا عن حربها ضد أوكرانيا

تعرضت لروسيا منذ بداية حربها على أوكرانيا لعقوبات اقتصادية شديدة من الغرب، استهدفت ركائز اقتصادها ونظامها المالي. وراهن الكثيرون على انهيار الاقتصاد الروسي جراء هذه العقوبات والحرب الاقتصادية الغربية عليها، لكن بعد حوالي العام، الاقتصاد لم ينهار.

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تفتح آمال العريسي حكاية ما اعتبر "صمودا" للاقتصاد الروسي، وتناقش مع ضيفها الأستاذ سامر إلياس، تأثير العقوبات والقرارات الاقتصادية الغربية على الاقتصاد الروسي، ومدى فاعليتها في لجم روسيا عن حربها ضد أوكرانيا، وهل صمد الاقتصاد الروسي بعد قرابة العام من الحرب؟ والسياسة الروسية في مواجهة الحرب الاقتصادية الغربية، ويستشرفان أفق الاقتصاد الروسي في حال استمرت الحرب، وما بعدها.