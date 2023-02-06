لماذا أصبحت الأمم المتحدة عاجزة عن تسوية النزاعات؟ (طارق متري)

الدكتور طارق متري، في ضيافة خديجة بن قنة، لاستعراض الواقع العربي، وفي القلب منه فلسطين، مع إطلالة على كواليس صنع القرار الأممي، ولا سيما المتعلق بالملفات العربية المشتعلة. استمع إلى القصة كاملة



مبعوث أممي سابق إلى ليبيا، شغل العديد من الوزارات في لبنان، ويرأس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية. السياسي والدبلوماسي والأكاديمي، الدكتور طارق متري، في ضيافة خديجة بن قنة، لاستعراض الواقع العربي، وفي القلب منه فلسطين، مع إطلالة على كواليس صنع القرار الأممي، ولا سيما المتعلق بالملفات العربية المشتعلة. استمع إلى القصة كاملة..